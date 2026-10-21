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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 19:28

Maripán e Anthoni treinam no Inter e podem reforçar a equipe contra o Botafogo

Maripán e Anthoni voltam aos treinos e são esperanças contra o Botafogo

Maripán e Anthoni voltam aos treinos e são esperanças contra o Botafogo

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Guilherme Negruni
A sessão de treinamento desta quarta-feira (21) pôde indicar retornos importantes para o time do Inter. O zagueiro Maripán participou do treino no CT Parque Gigante em um primeiro teste para retornar aos gramados. Um entrave pode ser a falta de ritmo de jogo, já que o atleta não atua desde o confronto contra o São Paulo, em 19 de setembro, antes da data Fifa. Na ocasião, o defensor sofreu uma lesão na coxa direita, o que o tirou das partidas contra Corinthians, Grêmio e Mirassol.

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