Corinthians aguarda documentação e ainda busca acordo com Diniz para ter Seedorf contra o Vasco

O Corinthians corre contra o tempo para regularizar Clarence Seedorf a tempo de tê-lo no comando contra o Vasco, no sábado (24), em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, em São Januário. O departamento jurídico ainda aguarda uma documentação pendente do treinador enquanto, paralelamente, ainda discute a rescisão com Fernando Diniz, demitido para a contratação do holandês.

LEIA TAMBÉM: Maripán e Anthoni treinam no Inter e podem reforçar a equipe contra o Botafogo

Segundo apurou o Estadão, o documento que o Corinthians ainda aguarda o envio é referente a antecedentes criminais, necessário para a regularização do visto de trabalho no País. Já a situação envolvendo Diniz diz respeito à multa do treinador, estipulada em R$ 5 milhões. Em grave crise financeira, o clube trabalha em um acordo com o ex-treinador para publicar a rescisão no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O nome de Seedorf precisa aparecer no BID até as 19h desta sexta-feira (23). Apesar do pouco tempo hábil, a diretoria está confiante de que irá resolver as pendências a tempo de o holandês estar à beira do gramado na próxima partida.

Seedorf foi anunciado pelo Corinthians em 11 de outubro e foi apresentado oficialmente no dia 14, quando chegou ao Brasil e já iniciou os treinamentos no CT Joaquim Grava. Ele acompanhou da arquibancada o empate por 1 a 1 com o Vitória, na segunda-feira, na Neo Química Arena. O holandês interagiu com torcedores e recebeu consultas da comissão técnica para instruções à equipe.

Contratado até o fim de 2027, Seedorf tem a dura missão de salvar a equipe do rebaixamento. O Corinthians não vence há nove jogos no Brasileirão e está colado no Z-4, na 16ª posição, com 32 pontos. Em caso de tropeço diante do Vasco, que também luta para se afastar das quatro últimas colocações, há risco de o time paulista entrar na zona da degola já na próxima rodada.

Seedorf foi escolhido pelo Corinthians após o clube não avançar nas negociações com nomes mais experientes no mercado, como Ramón Díaz, técnico campeão Paulista pelo clube em 2025. O argentino chegou a dar o "ok" para a diretoria, mas acabou desistindo do acordo.

O holandês foi anunciado sob desconfiança da torcida. Isso porque o ex-jogador de Milan, Ajax e Real Madrid acumula mais derrotas do que vitórias na breve carreira como treinador, função que não desempenhava desde 2019 antes de assumir o Corinthians.