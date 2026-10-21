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CapaEsportesNba

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 16:11

LeBron James marca 14 pontos e Sixers derrotam campeões Knicks na abertura da temporada da NBA

LeBron estreia nos Sixers com vitória sobre Knicks na NBA 2026

LeBron estreia nos Sixers com vitória sobre Knicks na NBA 2026

SARAH STIER/AFP/JC
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Agências
A rodada inicial da temporada 2026/2027 da NBA começou nesta terça-feira (20) no Madison Square Garden com a vitória do Philadelphia 76ers, novo time do astro LeBron James, sobre o New York Knicks, atual campeão, por 106 a 100.
LeBron James marcou 14 pontos, agarrou nove rebotes e fez sete assistências. O cestinha da partida foi Maxey, dos Sixers, com 28 pontos. Com 21, Brunson foi o maior anotador pelo time de Nova York.
Philadelphia acertou seus dois arremessos de três pontos e ficou à frente do placar até 4min05 do final do primeiro quarto, quando New York fez 16 a 14. A disputa seguiu equilibrada até o final dos 12 primeiros minutos. O time da casa fechou na frente com 25 a 23 com cesta final do armador Brunson.
O destaque foi o pivô Drummond, de New York, com seis pontos e oito arremessos. Todo o time da Filadélfia agarrou seis bolas. LeBron James teve atuação tímida, com apenas dois pontos e uma discussão com Shamet. Maxey marcou oito pontos para os Sixers.
O segundo quarto teve grande disputa física entre os jogadores. Os Knicks chegaram a abrir dez pontos (48 a 38) graças a cestas de três pontos. Os Sixers apertaram a marcação, forçando erros os Knicks e os times foram para o vestiário com 58 a 54 para os anfitriões.
Maxey seguiu como cestinha da partida, com 16 pontos, um a mais que Brunson. LeBron chegou a cinco pontos, depois de jogar 17min38.
O Philadelphia voltou melhor para o terceiro quarto e com três cestas seguidas de LeBron virou o placar para 64 a 63 a 7min do final. O jogo seguiu equilibrado com as equipes tendo um aproveitamento menor no ataque. Pior para New York, que ficou sem encestar nos dois minutos finais do quarto e viu o adversário fechar a parcial com 83 a 76.
LeBron teve seu melhor desempenho e chegou a 11 pontos pelos Sixers, que teve como cestinha Maxey (23 pontos). Brunson, com 19, foi quem mais anotou pelos Knicks.
Com defesa forte, os Sixers abriram 87 a 78 com menos de dois minutos no último quarto. Já os Knicks usaram a velocidade de Alvarado e voltou a se aproximar no placar com duas cestas de três pontos (86 a 88).
O final da partida ficou um desafio de arremessos longos. Destaque para o grandalhão Towns com dois chutes de três, mas Maxey esteve implacável e levou os Sixers a ter 104 a 98 a 1min52 do final de jogo. Daí até o final, os visitantes seguraram a vantagem e ficaram com a vitória.

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