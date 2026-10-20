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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 20:23

PSG mantém média de quatro gols por jogo e supera o Barcelona pela Champions

Vitinha comemora um dos gols da goelada francesa sobre os espanhóis

Vitinha comemora um dos gols da goelada francesa sobre os espanhóis

FRANCK FIFE/AFP/JC
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Agências
O ataque do Paris Saint-Germain manteve nesta terça-feira (20) a impressionante média superior a quatro gols por jogo na Champions League. Desta vez, o poder ofensivo da equipe foi confirmado em um dos duelos mais esperados da fase de liga, contra o Barcelona, derrotado por 4 a 2 no Parc des Princes.
Além de impedir o time espanhol de manter o 100% de aproveitamento na competição após três rodadas, a equipe francesa alcançou a terceira vitória consecutiva e se manteve na ponta da tabela.

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