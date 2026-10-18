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CapaEsportesTênis

Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 14:22

João Fonseca muda os planos e só volta a jogar em 2027

Fonseca adia volta às quadras e encerra a temporada de 2026

Fonseca adia volta às quadras e encerra a temporada de 2026

Thomas SAMSON/AFP/JC
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Agências
O tenista brasileiro João Fonseca mudou os planos e não jogará mais torneios oficiais em 2026. O anúncio foi divulgado através de sua assessoria neste sábado (17). O atleta não deu mais detalhes sobre seu estado físico. Inicialmente, o brasileiro estava confirmado para jogar, no final de outubro, o ATP 500 da Basileia, onde defenderia o título conquistado em 2025, e também no último Masters 1000, em Paris, em novembro.

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