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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 20:43

Rebeca e Flavinha brilham, e Brasil garante vagas em 5 finais no Mundial

Com a melhor nota do dia no salto, Rebeca avançou à decisão do aparelho

Com a melhor nota do dia no salto, Rebeca avançou à decisão do aparelho

Gabriel BOUYS/AFP/JC
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Agências
A seleção brasileira de Ginástica Artística encerrou o primeiro dia do Mundial garantindo a classificação à final por equipes, em Roterdã, na Holanda. Rebeca Andrade ficou perto da melhor média do ano no salto, enquanto Flávia Saraiva teve ótimo desempenho na trave. No total, o Brasil estará em cinco finais.
A soma final das notas brasileiras ficou em 159.131, uma diferença de pouco mais de 5 mil pontos para os líderes, Estados Unidos (164.529). Também competiram Lorrane Oliveira, medalhista de bronze com Rebeca e Flavinha em Paris-2024, Sophia Weisberg e Thais Fidelis; Gabriela Bouças ficou como reserva.
• LEIA TAMBÉM: Brasil chega para o Mundial de Roterdã com retorno de ginasta após sete anos e jovens promessas

Salto de Rebeca foi decisivo. O Brasil não estava na zona de classificação (oito primeiros), mas o desempenho da brasileira no salto deu três posições para a seleção, que acabou em sétimo.

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