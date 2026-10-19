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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 10:05

Brasil chega para o Mundial de Roterdã com retorno de ginasta após sete anos e jovens promessas

Seleção brasileira vai em busca também de uma vaga antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028

Seleção brasileira vai em busca também de uma vaga antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028

CBG/Divulgação/JC
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Agências
Após ficar fora do pódio na edição de 2025, o Brasil chega para o Mundial de Ginástica Artística, em Roterdã, na Holanda, com equipe que mescla experiência e jovens promessas. A seleção brasileira terá Rebeca Andrade, que volta depois de um ano sabático, Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira, trio medalhista olímpico em Paris, além do retorno de Thaís Fidelis e das jovens Gabriela Bouças e Sophia Weisberg.

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