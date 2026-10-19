Chance do Grêmio ser rebaixado sobe para 77,4%

A acachapante derrota na Arena por 4 a 2 para o Cruzeiro neste domingo
afundou o Grêmio na zona do rebaixamento tornando muito difícil a permanência do Tricolor na elite do Brasileirão do próximo ano. Conforme análise do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Grêmio tem 77,4% de chances de cair para a segunda divisão.
Com 31 pontos em 31 jogos, os gaúchos estão na 18ª posição da classificação do campeonato, com apenas 33% de aproveitamento. São somente 7 vitórias na competição. Há seis jogos sem vencer, o Tricolor vê a água batendo no pescoço na reta final da competição.
Dos sete jogos que faltam para o time, quatro são fora de casa, o que complica ainda mais a situação, na medida em que o Grêmio ainda não conseguiu vencer fora de casa no Brasileirão.
Soma-se a isso, o ambiente de pressão, e, principalmente, desolação que tomou conta da Arena após a derrota diante dos mineiros. Com Renato Portaluppi despejando críticas à direção pelas contratações feitas, aos jogadores que, segundo ele, não têm condições de atuar no clube e à imprensa, o clima não poderia ser pior.
Para piorar, o Corinthians, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento joga na noite desta segunda-feira (19), em casa, e, em caso de triunfo diante do Vitória, abrirá 4 pontos de vantagem para o tricolor gaúcho, exigindo pelo menos duas rodadas para o time de Portaluppi deixar o Z-4.
O Grêmio volta à campo na segunda-feira, dia 16, para encarar o Coritiba, no estádio Couto Pereira.