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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 18:55

De virada, Grêmio perde para o Cruzeiro na Arena e afunda no Z-4

Carlos Vinicius foi o responsável por abrir o placar na Arena

Carlos Vinicius foi o responsável por abrir o placar na Arena

Lucas Uebel/Grêmio Fbpa/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Com objetivo de sair da zona de rebaixamento, nem que de forma momentânea, o Grêmio recebeu a equipe do Cruzeiro, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A meta Tricolor, porém, não foi alcançada e os gaúchos perderam por 4 a 2. Os gols do time da casa foram marcados por Carlos Vinicius e Pavon, já para os visitantes, Kaio Jorge, que balançou a rede três vezes, e João Marcelo garantiram a vitória para os mineiros. O Grêmio segue na 18ª colocação, com 31 pontos, um a menos que seu rival, Inter, que abre o Z-4.

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