Matheus Cunha é expulso, Inter perde para o Mirassol e estaciona na zona de rebaixamento

Na noite desta sexta-feira (16), no Maião, o Inter foi derrotado pelo time da casa, assim mantendo o tabu de nunca ter vencido o time paulista. Com a derrota, o Colorado, que começou a rodada fora da zona de rebaixamento pode terminar acima apenas de Remo e Chapecoense. Caso o Grêmio vença o Cruzeiro.

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O duelo começou muito físico, com muitas disputas corpo a corpo, principalmente nas laterais do campo. Em uma saída rápida, com poucos passes, o Inter chegou à área do Mirassol. Bernabei dominou o lançamento que recebeu de Alerrandro, cortou o zagueiro do Leão Caipira e serviu Thiago Maia, que por sua vez escorou a bola para o centroavante que chutou fraco, sem perigo para o gol de Walter.

Em um lançamento, aos 15 minutos da primeira etapa, Bruno Santos tomou a frente de Juninho mas ainda não tinha alcançado a bola. Matheus Cunha saiu da área e tentou acertar a bola, porém acabou atingindo apenas o jogador do Mirassol. Como era o último homem, o goleiro do Inter foi expulso, com isso o Colorado teve que trocar Bernabei pelo jovem goleiro Kauan Jesus.

Aos 21 minutos, depois de uma cobrança de falta, o goleiro colorado fez uma defesa rente ao solo. No rebote Matheus Eduardo arrematou no travessão. Com um jogador a mais, o time de Rafael Guanaes tomou a frente das ações ofensivas. Orientados por Eduardo Baptista, os jogadores recuaram e deram espaços para os atletas do Mirassol. O treinador colorado optou por uma ligação direta. Esta tônica se manteve até o final do primeiro tempo. A primeira etapa terminou assim como começou, 0 a 0.

O jogo que já era marcado pela chuva, após o intervalo a precipitação se intensificou de maneira que dificultou a troca de passes rasteiros. Logo aos dois minutos da etapa complementar, em uma jogada pelo lado esquerdo defensivo. O lateral direito do Mirassol cruzou a bola para dentro da área, que encontrou Carlos Eduardo que já havia acertado uma boa no travessão. Desta vez recebeu de frente para o gol, livre de marcação, na marca do pênalti, acertou um chute de primeira no canto esquerdo do goleiro Kaua Jesus. O guarda-redes colorado, até encostou na bola mas não foi suficiente para evitar que ela chegasse às redes.

Atrás no placar, Eduardo Baptista que antes havia recuado as linhas, após sofrer o gol optou por avançá-las. Assim, cedendo espaço para contra-ataques do Mirassol, porém sem eficiência para ampliar a vantagem. Aos 31 minutos, Bruno Gomes chutou em direção ao gol, de fora da área, e acertou um chute na trave do goleiro Walter. O Inter avançou suas linhas, aos 38 minutos, após um chute de João Bezerra, novamente o guarda-redes fez uma defesa que contou com a trave para desviar para fora do gol.

Após Feliz Torrez perder a bola, o Mirassol partiu em um contra-ataque fulminante que culminou no segundo gol do Leão Caipira. Fernandinho carregou até o último momento para escorar a bola rumo à André Luiz que cara à cara com o goleiro colorado acertou um chute forte que estufou as redes do Inter.

Depois de mais uma falha do zagueiro colorado, Feliz Torrez. Mirassol sai em novo contra-ataque que desta vez culmina em um pênalti. O goleiro Kaua Jesus cai para o lado esquerdo. O lateral Reinaldo, que perdeu uma penalidade máxima contra o Bahia, desperdiçou novamente. Desta vez acertou o travessão.

Depois do Mirassol ampliar a vantagem, o time de Eduardo Baptista que já avançava as linhas foi ainda mais fundo. Porém, não conseguiu converter o espaço de campo em gols. Assim, sem Mercado e Villagra, que receberam o terceiro cartão amarelo, desfalcam o Inter contra o Botafogo, no dia 24, no Beira-Rio.





(2) Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, William Machado e Reinaldo; Denilson (Walisson), Neto Moura (Alesson), Edson Carioca (Fernandinho), Carlos Eduardo (Chico Kim) e Shaylon; Bruno Santos (André Luís). Técnico: Rafael Guanaes



(0) Inter: Matheus Cunha (Expulso); Bruno Gomes, Mercado e Juninho; Aguirre, Villagra, Thiago Maia (Bezerra) e Bernabei (Kauan Jesus); Vitinho, Matheus Bahia (Carbonero) e Alerrandro (Felix Torrez). Técnico: Eduardo Baptista