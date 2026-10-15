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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 19:12

Inter visita o Mirassol podendo deixar a zona do rebaixamento

Eduardo Baptista terá que mudar o time para buscar a vitória no interior paulista

Eduardo Baptista terá que mudar o time para buscar a vitória no interior paulista

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Guilherme Negruni
O Inter entra em campo na noite desta sexta-feira (16) para enfrentar o Mirassol, adversário que nunca conseguiu superar na história. Até hoje, foram três duelos: com duas derrotas e um empate. Para o confronto no estádio Maião, às 20h, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Eduardo Baptista prepara uma escalação sem Alan Patrick. O meia, destaque nas duas últimas partidas, apresenta uma lesão na parte posterior da coxa esquerda e desfalca o Colorado.

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