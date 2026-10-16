Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesLibertadores

Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 16:24

Léo Pereira critica campo em La Plata, mas considera bom o empate diante do Estudiantes

Léo Pereira critica o gramado em La Plata após empate do Flamengo com o Estudiantes na semifinal da Libertadores

Léo Pereira critica o gramado em La Plata após empate do Flamengo com o Estudiantes na semifinal da Libertadores

ROBAYO/AFP/JC
Compartilhe:
Agências
Em um jogo truncado e repleto de marcação, o zagueiro Léo Pereira evitou no primeiro tempo um gol do Estudiantes, ao salvar uma bola quase em cima após finalização de Palacios. O jogador do Flamengo destacou o péssimo estado do gramado em La Plata no primeiro jogo da semifinal, nesta quinta-feira (15).
"Até decepciona quem esperava um futebol bonito em um campo como desses, mas é jogo de Libertadores", afirmou o defensor do Flamengo. "A gente queria o resultado positivo, mas o empate fora de casa acaba sendo um bom resultado."
Antes do duelo de volta do Maracanã, na próxima quinta-feira (22), o Flamengo volta sua atenção para o Campeonato Brasileiro, competição na qual joga no domingo, às 18h30, na Fonte Nova, em Salvador, diante do Bahia.
O Flamengo lidera o Brasileirão com 64 pontos, a oito jogos do final do campeonato. O Palmeiras tem um ponto a menos e joga no Paraná, frente ao Athletico-PR.

Notícias relacionadas