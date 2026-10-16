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Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 14:42

Em segunda instância, ex-presidente do Inter é absolvido de uma das condenações

Outros crimes de Vitório Piffero ainda serão julgados em segunda instância

Outros crimes de Vitório Piffero ainda serão julgados em segunda instância

JONATHAN HECKLER/JC
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Guilherme Negruni
Ex-presidente do Inter, Vitório Piffero foi absolvido em um dos processos em que foi julgado em segunda instância, nesta quinta-feira (15). Em um julgamento pelo Tribunal de Justiça no processo de lavagem e desvio de dinheiro envolvendo uma agência de viagens. O dirigente havia sido condenado, em 2024, a 12 anos e três meses de prisão. A esposa de Piffero também foi absolvida. Porém, o ex-mandatário do clube segue condenado pelos outros crimes cometidos durante a gestão 2015 e 2016, esses casos ainda não foram julgados em segunda instância.

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