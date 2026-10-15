Brasileiro Rafael Câmara é anunciado como piloto da Haas na F1 em 2027

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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 12:25
Câmara se junta a Gabriel Bortoleto, da Audi, o que fará com que o Brasil volte a ter dois pilotos no grid da F1F1/Divulgação/JC