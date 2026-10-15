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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 12:25

Brasileiro Rafael Câmara é anunciado como piloto da Haas na F1 em 2027

Câmara se junta a Gabriel Bortoleto, da Audi, o que fará com que o Brasil volte a ter dois pilotos no grid da F1

Câmara se junta a Gabriel Bortoleto, da Audi, o que fará com que o Brasil volte a ter dois pilotos no grid da F1

F1/Divulgação/JC
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Agências
O piloto brasileiro Rafael Câmara foi anunciado nesta quinta-feira (15) como um dos titulares da escuderia americana Haas para a temporada 2027 de Fórmula 1. O jovem pernambucano de 21 anos assume o posto do francês Esteban Ocon, que esteve na equipe nos últimos dois anos. Seu companheiro de equipe será o inglês Oliver Bearman.
Primeiro piloto nascido no nordeste a alcançar a principal categoria do automobilismo mundial, o recifense já era cotado para o posto ao longo dos últimos meses, após conquistar o título da Fórmula Regional Europeia, em 2024, e o da Fórmula 3, considerada uma das categorias de acesso à F1, em 2025. Ele também integra desde 2021 a Academia de Pilotos da Ferrari.
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