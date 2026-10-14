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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 18:32

Red Bull renova com Laurent Mekies, substituto de Horner, até 2031

Laurent Mekies segue no comando da Red Bull até 2031

Laurent Mekies segue no comando da Red Bull até 2031

ANTHONY WALLACE/AFP/JC
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Agências
A Red Bull anunciou nesta quarta-feira (14) a renovação do contrato de Laurent Mekies como chefe de equipe e diretor-executivo até o fim de 2031. O francês assumiu os cargos em julho de 2025, após a saída de Christian Horner, que comandava a escuderia desde sua estreia na Fórmula 1, em 2005.
O anúncio foi feito pelo acionista Mark Mateschitz durante uma reunião na sede da equipe, em Milton Keynes, na Inglaterra. A extensão ocorre após as vitórias consecutivas de Max Verstappen nos GPs da Malásia e de Singapura, que marcaram a recuperação da Red Bull depois de um início de temporada difícil.
"Estamos apenas no começo", afirmou Mekies, em comunicado. O dirigente agradeceu a confiança no projeto e ressaltou a importância do trabalho conjunto entre os setores responsáveis pelo carro e pela unidade de potência. "Esta extensão reflete nossa confiança em sua liderança", declararam os acionistas Chalerm Yoovidhya e Mark Mateschitz.
Antes de substituir Horner, Mekies comandava a Racing Bulls, equipe também pertencente ao grupo. Com mais de duas décadas de experiência na Fórmula 1, passou por Minardi, Toro Rosso, FIA e Ferrari. Sua permanência dá continuidade à gestão durante a fase em que a Red Bull disputa, pela primeira vez, uma temporada com sua própria unidade de potência.

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