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Publicada em 13 de Outubro de 2026 às 19:25

Eduardo Baptista procura soluções para ausência de Alan Patrick

Allex está recuperado e vira opção para enfrentar o Mirassol

Allex está recuperado e vira opção para enfrentar o Mirassol

Ricardo Duarte/Inter/JC
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Filipe Plentz Munari
Seguindo na luta contra o rebaixamento, o Inter segue sua preparação para encarar o Mirassol no Maião, sexta-feira (16), às 20h, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe de Eduardo Baptista está na 17ª colocação com 32 pontos, mesmo número que o Corinthians, o primeiro time fora da zona da degola. Indo mais além, o time de Rafael Guanaes tem 33, e uma vitória contra os paulistas tira o Colorado de dentro do Z-4.

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