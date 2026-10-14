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Publicada em 14 de Outubro de 2026 às 18:25

LeBron James vai ganhar mais de patrocínio de bet do que salário em novo time da NBA

LeBron recebe mais em patrocínio de aposta do que no Philadelphia 76ers

LeBron recebe mais em patrocínio de aposta do que no Philadelphia 76ers

ISHIKA SAMANT/AFP/JC
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Agências
O astro da NBA, LeBron James, receberá mais com seu novo patrocínio com a Polymarket do que com seu salário no Philadelphia 76ers. Com o acordo com a casa de apostas, o atleta receberá 15 milhões de dólares por ano (aproximadamente R$ 75,15 milhões), enquanto em sua nova equipe terá um pagamento anual de 4 milhões de dólares (cerca de R$ R$ 20 milhões). A informação sobre o valor de seu contrato com a casa de apostas foi divulgada pelo Front Office Sports.
LeBron James assinou com o 76ers em julho após oito temporadas no Los Angeles Lakers. Em seu acordo com o time, o jogador fechou o acordo pelo salário mínimo de um veterano da Liga. A mudança representou uma redução expressiva em relação ao contrato anterior. Na última temporada pelos Lakers, o astro recebeu 52,5 milhões de dólares.
Agora, a maior parte do que irá receber virá do contrato com a Polymarket. Pelo acordo, LeBron deverá participar de campanhas publicitárias da plataforma, com publicações nas redes sociais e outros conteúdos de divulgação. A parceria será voltada à promoção do futebol, e não do basquete. A duração do contrato não foi divulgada, e o jogador atuará como garoto-propaganda, sem participação como investidor da empresa.
A parceria com a Polymarket veio após o fim do vínculo publicitário de LeBron com a DraftKings, outra empresa do setor. A nova campanha também conta com nomes como Derek Jeter e Eli Manning, que, segundo o Front Office Sports, fecharam acordos de divulgação com valores inferiores aos do astro da NBA.

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