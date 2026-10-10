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CapaEsportesSeleção Feminina

Publicada em 10 de Outubro de 2026 às 16:51

Homenagem a pioneiras do futebol feminino gaúcho antecede amistoso entre Brasil e Argentina

Encontro reuniu representantes de clubes como Internacional, Grêmio, Esportivo de Bento Gonçalves e Sport Club Rio Grande

Encontro reuniu representantes de clubes como Internacional, Grêmio, Esportivo de Bento Gonçalves e Sport Club Rio Grande

ALESSANDRA XAVIER/ESPECIAL/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
O Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) reuniram, neste sábado (10), 48 pioneiras do futebol feminino gaúcho em uma homenagem no Museu do Inter, em Porto Alegre. A cerimônia ocorreu antes do amistoso entre as seleções femininas do Brasil e da Argentina com o objetivo de reconhecer a contribuição das ex-jogadoras para a história da modalidade no Estado.

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