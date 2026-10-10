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Publicada em 10 de Outubro de 2026 às 09:25

Seleção feminina estreia no Beira-Rio em amistoso contra Argentina

Seleção feminina estreia no Beira-Rio em amistoso contra Argentina

Seleção feminina estreia no Beira-Rio em amistoso contra Argentina

Agência Brasil
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Agências

A seleção feminina de futebol vai a campo neste sábado (10), a partir de 16h30min (horário de Brasília), para o primeiro de dois amistosos contra a Argentina. O confronto será no Beira-Rio, em Porto Alegre, marcando a estreia das mulheres brasileiras no estádio do Internacional.

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