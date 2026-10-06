Leila chama oposição do Palmeiras de 'meia dúzia de imbecis' e nega futuro no Vasco

Leila Pereira rebateu críticas de opositores que apontaram, recentemente, conflito de interesses na compra da SAF do Vasco pelo enteado da presidente do Palmeiras, o empresário Marcos Lamacchia, filho de José Roberto Lamacchia, que é conselheiro do clube paulista

A presidente palmeirense fez um discurso de quase cinco minutos em evento com conselheiros do clube em uma pizzaria na zona oeste da capital. Ela fez uma defesa de si mesma e do marido e voltou a repetir que as empresas dos dois investiram mais de R$ 1 bilhão no Palmeiras enquanto foram patrocinadoras do clube por uma década.

"Isso me incomoda muito, e me deixa muito chateada, e deixa meu marido muito chateado também. Porque a história que nós construímos no Palmeiras, ninguém construiu. Todos aqui temos uma certa responsabilidade, estou falando de investimento, tá? Que foi muito importante, e no momento em que o Palmeiras estava numa situação muito difícil. Então, eu preciso abrir o meu coração para dizer isso para vocês. Para abrir a mente de vocês, porque quando vierem questionar o caráter da presidente, o caráter do marido da presidente, que sempre se dedicou, sempre se dedicou", iniciou ela em discurso divulgado inicialmente pelo site Nossa Palestra e a que teve acesso o Estadão.

"Vejo alguns boatos a respeito de mim, do meu marido, dando a entender que nossa dedicação não é integral à Sociedade Esportiva Palmeiras. Fico muito triste quando vejo meia dúzia da oposição falar este tipo de coisa. Sinto que as pessoas que me apoiam sabem nosso caráter, dedicação e não falam absolutamente nada", acrescentou, em resposta às cobranças da oposição.

"Gostaria que toda vez que questionassem o caráter da presidente e a dedicação da presidente ou do marido da presidente, vocês refletissem nos últimos dez anos tudo que eu e meu marido fizemos pelo Palmeiras. Não tem nada parecido na história da Sociedade Esportiva Palmeiras", disparou.

No mês passado, o Ocupa Palestra, grupo que reúne conselheiros da oposição do Palmeiras, cobrou a saída de Lamacchia, marido de Leila, do Conselho Deliberativo do Clube. Ele é avalista da operação que envolve o filho na compra da SAF do Vasco. O grupo fez a cobrança depois que a Almirante Participações S/A, empresa de Marcos Lamacchia, venceu leilão e deu passo importante para assumir 90% das ações da SAF vascaína.

"Quando começar a conversa de meia dúzia de imbecis de que nossa dedicação não é integral ao Palmeiras, é mentira. Até dezembro de 2027, minha dedicação e do meu marido é integral ao Palmeiras", afirmou a dirigente, que garantiu que seu futuro não será no Vasco. "Quando sair, em dezembro de 2027, vou voltar de onde vim, me dedicar às minhas empresas e vou continuar colaborando aqui com nosso futuro presidente".