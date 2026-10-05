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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 19:38

Com a confiança de Eduardo Baptista, Alerrando ganha força no ataque do Inter

Mais magro e confiante, Alerrandro será titular diante do Corinthians nesta quarta-feira

Mais magro e confiante, Alerrandro será titular diante do Corinthians nesta quarta-feira

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Guilherme Negruni
O penúltimo treino do Inter para o duelo contra o Corinthians, marcado para esta quarta-feira (7), às 19h30min, no Beira-Rio, deixou uma boa impressão para o torcedor. Para chamar a torcida, a diretoria do Colorado fez uma promoção de ingressos para os torcedores. Para os sócios, as entradas são gratuitas nos setores de área livre. Já para os não sócios, os bilhetes tiveram redução no valor.

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