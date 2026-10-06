Sinner anuncia que só volta a jogar em 2027 e deve deixar de ser número 1 do mundo

Número 1 do tênis mundial, Jannik Sinner está fora da temporada 2026. O tenista italiano anunciou, nesta terça-feira (6), que não vai mais jogar este ano. Sem dar muitos detalhes, comunicou que vai tratar de uma lesão no joelho.

Neste ano, ele já vinha jogando menos competições. Basicamente só atuou em três dos quatro Grand Slams e em Masters 1000. O italiano esteve apenas em um ATP 500 (Doha, em fevereiro). A última partida que disputou foi a final de Wimbledon, quando derrotou o alemão Alexander Zverev, em julho.

"Eu e os médicos decidimos que preciso de um tratamento no joelho, o que significa que a temporada de 2026 está oficialmente encerrada", afirmou Sinner nas redes sociais."Neste momento eu tenho que pensar na minha longa carreira. Farei o que for possível para voltar 100%", completou Sinner, de 25 anos.

Com a decisão, o tenista deve perder o posto de número 1 do ranking mundial. Ele tinha a defender os pontos dos títulos do ATP Finals, o Masters 1000 de Paris e o ATP 500 de Viena (Áustria).

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Quem deve se beneficiar com a ausência é Zverev, atual número 2 do mundo que tem poucos pontos a defender até o ATP Finals. No tênis, os pontos conquistados em um torneio contam no ranking até o ano seguinte, quando o mesmo torneio acontece de novo. Se um jogador ganhou mil pontos por ter conquistado um título, por exemplo, no outro ano ele precisa ganhar de novo para manter essa pontuação. Caso contrário, ele perde os mil e ganha apenas o equivalente à nova colocação no torneio.

O alemão soma hoje 9.720 pontos contra 11 mil de Sinner, que irá perder mais de 2.000 até dezembro. O espanhol Carlos Alcaraz está em terceiro, com 5.260 pontos. Alcaraz, que também perdeu a temporada por lesão (não jogou de abril até agosto), voltou a ganhar um título nesta terça-feira (6). Na final do ATP 500 de Tóquio, derrotou o tcheco Jiri Lehecka (19º do mundo) por 7/6 (7-4) e 6/4. "Ganhar um troféu de campeão logo no meu segundo torneio após a volta me deixa realmente muito feliz."