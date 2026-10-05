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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 19:30

Portaluppi tem desfalques e uma dúvida em confronto vital contra o Remo

Renato ainda não sabe se contará com Villasanti no jogo de amanhã

Renato ainda não sabe se contará com Villasanti no jogo de amanhã

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA/JC
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Filipe Plentz Munari
Já em Belém para encarar o Remo no Mangueirão, quarta-feira (7), às 19h30min, o técnico Renato Portaluppi segue com algumas dúvidas sobre a equipe que entrará em campo na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante gremista conta com desfalques e apenas uma incógnita entre o grupo de jogadores.

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