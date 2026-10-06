Alcaraz bate Lehecka em final no Japão, fatura bicampeonato do ATP de Tóquio e iguala Sampras

Carlos Alcaraz voltou a brilhar no Circuito de Tênis profissional ao vencer o tcheco Jiri Lehecka na final do ATP 500 de Tóquio e faturar o bicampeonato da competição nesta terça-feira (6). Este foi o seu primeiro título desde o retorno da lesão no punho direito. A conquista teve ainda um sabor especial já que ele igualou o feito de Pete Sampras, que ganhou o torneio japonês em duas edições seguidas: 1993 e 1994.

O ex-número 1 do mundo levou o troféu depois de derrotar Lehecka (atual 19º do ranking) por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4 em 1h36min, em partida disputada na quadra central do Ariake Stadium. Este foi o seu terceiro título no ano.

"Estou muito feliz de poder conquistar um título novamente. É tudo muito especial por causa da minha lesão. Muitas coisas passaram por minha cabeça. "Você vai voltar saudável? Vai voltar como era antes?" Tentei afastar esses pensamentos", afirmou o atual número 3 do mundo que afirmou ter apostado na sua força de superação para dar a volta por cima.

LEIA TAMBÉM: Praia Clube supera Sesc Flamengo no tiebreak e conquista Jogo das Estrelas em Campo Bom

"Eu sabia que iria voltar. Acreditei em mim. Significa muito. Estou muito feliz. Não encontrei meu melhor tênis, mas encontrei boas soluções. Isso é o que importa no final", completou Alcaraz que comemorou muito este reencontro com os títulos.

No embate, Alcaraz levou um susto ao ter o seu serviço quebrado no início, mas conseguiu responder de forma imediata empatando o confronto. O primeiro set foi para o tie-break e Lehecka chegou a abrir vantagem de 3 a 1. Focado em uma reação, ele obteve o empate em 4 a 4 e definiu a parcial com um 7/4.

Na volta à quadra, com um jogo consistente, ele criou bastante dificuldade para o seu rival e conseguiu uma quebra no sétimo game. Ao abrir vantagem de 5 a 3, ele foi eficiente no seu serviço e fechou o jogo e a vitória com um 6/4.