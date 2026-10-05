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CapaEsportesVôlei

Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 12:28

Praia Clube supera Sesc Flamengo no tiebreak e conquista Jogo das Estrelas em Campo Bom

Encontro no Ginásio do Complexo CEI somou mais de 2,5 mil torcedores para acompanhar o clássico

Encontro no Ginásio do Complexo CEI somou mais de 2,5 mil torcedores para acompanhar o clássico

Alessandra Xavier/Especial/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
O Dentil Praia Clube de Uberlândia venceu o Sesc RJ Flamengo, neste sábado (3), e conquistou o título no Jogo das Estrelas na cidade de Campo Bom. Apesar da equipe rubro-negra mostrar reação para uma virada na parcial de 2 a 0, o embalo da torcida já tinha escolhido seu lado.

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