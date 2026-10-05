Jesus tinha razão? Portugal vence as três partidas em que CR7 não jogou na Nations League

O começo da campanha de Portugal na Nations League foi cercado de polêmica por conta do abandono de Cristiano Ronaldo. Porém, apesar da ausência do astro, a seleção portuguesa começou bem a competição e terminou sua Data Fifa com 100% de aproveitamento.

O período também marcou o início do trabalho de Jorge Jesus na equipe nacional e, em um de seus primeiros atos, surgiu o atrito com Cristiano Ronaldo. Após a primeira rodada, contra País de Gales, o treinador optou por colocar o camisa 7 no banco contra a Noruega, que se incomodou com a decisão e decidiu deixar a delegação.

Porém, apesar de toda a polêmica envolvendo o futuro de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, em campo, a equipe não sentiu a falta do atacante. Diante da Noruega, na segunda rodada, com o astro os 90 minutos no banco, vitória por 2 a 1, fora de casa.

Já no jogo seguinte, sem Cristiano no grupo, os portugueses foram até a Dinamarca e mais um triunfo, desta vez por 4 a 2. Por fim, na última partida desta Data Fifa, a primeira em casa após a polêmica, vitória sobre os noruegueses por 2 a 1. Somando com o resultado positivo diante de País de Gales na estreia, Portugal somou 100% de aproveitamento e garantiu a classificação antecipada às quartas de final com duas rodadas de antecedência. A seleção lusitana lidera o Grupo 4, com 12 pontos.

Sem Cristiano Ronaldo em três jogos, os portugueses não demonstraram sentir falta de seu principal nome. Nos três triunfos, foram 8 gols marcados, com uma média de 2,6 tentos por partida. Além disso, Gonçalo Ramos, substituto do camisa 7, correspondeu em campo, balançando as redes três vezes e sendo peça importante neste bom começo da equipe na Nations League.

Buscando amenizar o clima, Jorge Jesus, depois do último jogo, contra a Noruega, afirmou que Cristiano volta a representar o país "quando quiser". Enquanto isso, Portugal volta a campo na Data Fifa de novembro, quando fecha a fase de grupos da competição europeia contra Dinamarca e País de Gales.