Diante do maior público da história, São Paulo empata com Corinthians e conquista o título

Na tarde deste sábado (3), o São Paulo se consagrou campeão do Brasileirão Feminino. Após vencer o Corinthians por 2 a 1 no jogo de ida, na Neo Química Arena, a equipe segurou o empate em 1 a 1 frente ao rival, diante de um Morumbis lotado. O duelo não marcou somente a quebra da hegemonia alvinegra (que durava de 2020 a 2025), mas também a quebra do recorde de público da competição. Nas arquibancadas, mais de 49 mil pessoas apoiaram as Soberanas para levantar a taça e faturar a maior premiação da história do torneio: R$ 2 milhões.

Como já havia construído a vantagem no primeiro jogo, o São Paulo entrou em campo com mais tranquilidade. A equipe precisou de apenas 10 minutos para largar na frente, quando Bia Menezes chutou e a goleira Nicole falhou. A vantagem, porém, não durou muito. Logo aos 18 minutos, após um lançamento direto para o ataque, Juliete aproveitou a falha da goleira Carlinha e deixou tudo igual.

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O segundo tempo começou agitado. Aos 19 minutos, após analisar o lance no VAR, a árbitra Daiane Muniz marcou pênalti para o Corinthians por um puxão de Robinha em Érika dentro da área. A cobrança de Gabi Zanotti, no entanto, saiu fraca, e Carlinha defendeu com tranquilidade. Apesar da penalidade desperdiçada, o Timão seguiu criando as melhores oportunidades, enquanto o Tricolor apostou nos contra-ataques e também perdeu chances de matar a partida, mesmo com os espaços deixados pelo adversário.

A segunda melhor defesa do campeonato garantiu o bicampeonato para o Tricolor. Com apenas 14 gols sofridos, a equipe ficou atrás apenas do Palmeiras, que levou 13 gols, mas disputou a competição somente até as quartas de final. Já a defesa do Timão sofreu 22 gols, evidenciando o ponto fraco da maior instituição de futebol feminino do País.

A dupla Gre-Nal, por sua vez, ficou pelo caminho. O Inter parou na primeira fase, com 27 pontos, marca insuficiente para alcançar a próxima etapa. Já o Grêmio chegou até as quartas de final, mas caiu justamente para o São Paulo. Com um empate no Rio Grande do Sul e uma derrota por 2 a 0 na capital paulista, as Mosqueteiras deram adeus à competição.