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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 09:06

Seleção Feminina começa a se apresentar para amistosos com a Argentina em Porto Alegre

Delegação passará a semana na capital gaúcha e seguirá para Recife em voo fretado no domingo

Delegação passará a semana na capital gaúcha e seguirá para Recife em voo fretado no domingo

CBF/Divulgação/JC
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A Seleção Brasileira começou a se apresentar em Porto Alegre (RS) para a Data FIFA de outubro, que contempla dois amistosos com a Argentina. O técnico Arthur Elias desembarcou no Rio Grande do Sul na noite de sábado (3), após acompanhar a final do Brasileirão Feminino A1 entre São Paulo e Corinthians, no Morumbis.

A zagueira Mariza foi a primeira atleta a chegar, na manhã deste domingo (4). Ainda nesta tarde, se apresentaram Kaylane, Raissa Bahia, Bia Zaneratto, Tainá Maranhão, Yanne e Marília. Também chegaram as atletas que disputaram a decisão do Campeonato Brasileiro: Duda Sampaio, Thais Ferreira, Jhonson e Jaque, vice-campeãs pelo Corinthians, e Tayla e Carlinha, campeãs pelo São Paulo. As demais convocadas estarão reunidas até terça-feira (6). 
O Brasil enfrentará a Argentina em duas oportunidades. O primeiro jogo será no sábado (10), às 16h30min, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A segunda partida será no dia 13 de outubro, às 20h30, na Arena Pernambuco, em Recife.

A delegação passará a semana na capital gaúcha e seguirá para Recife em voo fretado no domingo (11).

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