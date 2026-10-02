Estrela da NBA explica por que vai na contramão de astros e não aceita publicidade de bets

Um dos principais jogadores da NBA, Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs, se posicionou contra apostas esportivas e mercados de previsão e afirmou que não faz publicidade para empresas do ramo. Além disso, ele criticou os astros da liga que promovem esse tipo de negócio.

"De jeito nenhum", disse Wembanyama quando questionado se consideraria promover um site de apostas esportivas. "Eu jamais faria isso. Sinceramente, acho muito triste ver alguns jogadores promovendo esse tipo de coisa. Cada um faz o que quer, menos eu", completou o atleta.

Além disso, o francês afirmou que já recusou muito dinheiro por propostas que julgou não estar alinhadas a seus valores. Ele ressaltou que escolhe seus patrocinadores de acordo com princípios e que possam influenciar as pessoas positivamente.

"Já recusei muito, muito mais dinheiro do que ganhei por coisas que não estavam alinhadas com meus valores. E agora, quero promover coisas que tenham um bom impacto, que influenciem positivamente as pessoas com quem posso compartilhar mensagens e valores. Obviamente, ganhamos milhões e milhões. Essa não é a nossa maior força. Nossa maior força é inspirar. Quero inspirar de uma forma positiva. Essa é a coisa mais poderosa que posso fazer", finalizou Victor Wembanyama.

Atualmente, as regras da NBA permitem que os jogadores mantenham parcerias comerciais com empresas de apostas e plataformas de mercados de previsão. Entretanto, a única limitação está na divulgação de apostas relacionadas diretamente a partidas e eventos da própria liga.

Nomes importantes do esporte no país têm parcerias com empresas do ramo, como é o caso de LeBron James, Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo. Por outro lado, Wembanyama, de apenas 22 anos, apesar de sua ascensão na NBA, se mostra contrário a esse tipo de acordo.

O francês se tornou um dos principais nomes da liga e liderou o San Antonio Spurs até as finais da NBA da última temporada contra o New York Knicks, onde acabou sendo derrotado por 4 a 1 na série. Além disso, ele foi eleito o defensor do ano.