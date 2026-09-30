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CapaEsportesFutebol Gaúcho

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 19:32

Apenas 8% dos clubes gaúchos são patrocinados por casas de apostas

Gauchão deste ano teve patrocínio máster de uma casa de apostas

Gauchão deste ano teve patrocínio máster de uma casa de apostas

MAX PEIXOTO/FGF/JC
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Guilherme Negruni
Em meio à crise envolvendo as casas de apostas e cassinos virtuais, a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) se posicionou sobre o tema. Em publicação, a instituição reforçou a importância da conscientização por meio do Manifesto do Futebol pelo Mercado de Apostas Responsável, que contou com a assinatura de 11 clubes.

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