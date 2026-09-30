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CapaEsportesSeleção Brasileira

Publicada em 30 de Setembro de 2026 às 18:25

Seleção corta Raphinha após edema na coxa direita

O jogador retorna para Barcelona onde fará o tratamento

O jogador retorna para Barcelona onde fará o tratamento

Rafael Ribeiro/CBF/JC
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Agências
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou no começo da madrugada desta quarta-feira (30) o corte do jogador Raphinha da seleção brasileira. O atleta foi submetido a um exame de imagem que constatou um edema muscular na região posterior da coxa direita.

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