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Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 09:55

Brasil melhora, sofre e vence Austrália em jogo com duas viradas

Time brasileiro melhorou na segunda etapa e venceu por 4 a 2 o duelo amistoso

Time brasileiro melhorou na segunda etapa e venceu por 4 a 2 o duelo amistoso

Rafael Ribeiro/ CBF/Divulgação/JC
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Agências
Após a decepcionante apresentação contra a Austrália no primeiro compromisso desde a eliminação para a Noruega na Copa do Mundo, na última sexta-feira (25), a seleção brasileira fez uma partida melhor nesta terça-feira (29), novamente contra a seleção australiana.
Com sete modificações promovidas por Carlo Ancelotti no time titular e a adoção de um novo esquema tático, o Brasil saiu na frente ainda nos primeiros minutos, com uma equipe mais compacta em campo.
Embora tenha voltado a apresentar alguns velhos problemas, como falhas do goleiro Otávio e Vinicius Junior novamente apagado, com a Austrália conseguindo a virada ainda no primeiro tempo, o time brasileiro melhorou na segunda etapa e venceu por 4 a 2 o duelo amistoso no Suncorp Stadium, em Brisbane, na costa leste australiana.

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