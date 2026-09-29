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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 29 de Setembro de 2026 às 20:17

Após dois jogos fora, Kannemann volta aos treinos com bola

Zagueiro volta aos treinamentos com o grupo de jogadores

Zagueiro volta aos treinamentos com o grupo de jogadores

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA/JC
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Guilherme Negruni

Os atletas Marlon e Diego Caito, ambos com lesões musculares, ainda não retornaram aos gramados. Apesar dos desfalques, um reforço importante deve se concretizar para a volta do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Kannemann retornou aos treinamentos com bola, um acréscimo comemorado pela comissão técnica, tendo em vista que seu companheiro de defesa, Gustavo Martins, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A situação de suspensão se repete com o volante Noriega.

O Grêmio programou a viagem da delegação para o Pará com dois dias de antecedência para o duelo contra o Remo. A equipe embarcará na segunda-feira (5) pela manhã, em voo fretado. Serão realizados dois treinos em Belém para aclimatação à cidade. Para que a dupla de lesionados viaje com o grupo, Marlon e Caito precisam estar aptos até domingo (4).

A situação de Marlon é mais complexa, pois o jogador se recupera de uma lesão de grau II no reto femoral da coxa direita, diagnosticada em 11 de setembro. O período estimado de tratamento é de 20 a 30 dias. Já Caito sentiu um desconforto após a derrota para o Botafogo, mas sem alta gravidade.

No cenário da data Fifa, a seleção paraguaia terá mais um confronto na segunda-feira (5) contra o New York Red Bulls, da MLS. Com a agenda, o volante Villasanti deve ser liberado apenas no dia 6. O Tricolor já trabalha na logística de retorno do atleta para garantir sua presença no compromisso em Belém.

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