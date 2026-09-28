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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 19:09

Lula sanciona Lei do Futebol Feminino, que determina estímulo à modalidade

Proposta visa aumentar os níveis de profissionalização no esporte

Proposta visa aumentar os níveis de profissionalização no esporte

Nayra Halm/Staff Images Woman/CBF/Divulgação/JC
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Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta segunda-feira (28) a Lei do Futebol Feminino, que determina que o governo federal estimule o desenvolvimento da modalidade no Brasil. A proposta busca aumentar a profissionalização do esporte.
O texto cria um teto para o número de atletas não profissionais inscritas em competições oficiais de futebol feminino. O limite inicial será de quatro atletas por equipe na primeira divisão nacional; seis nas demais divisões nacionais e nas principais divisões estaduais; e oito nas outras competições profissionais.

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