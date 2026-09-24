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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 18:10

Copa do Mundo Feminina 2027 deve criar mais de 70 mil postos de trabalho no Brasil, aponta FGV

Em Porto Alegre, evento promete movimentar setores hoteleiro, gastronômico e de transporte

Em Porto Alegre, evento promete movimentar setores hoteleiro, gastronômico e de transporte

Joédson Alves/Agência Brasil
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Ana Gonzalez
Ana Gonzalez Estagiária do JC
A Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027 deve movimentar R$ 8,8 bilhões em todo o Brasil. O evento, que acontece entre 24 de junho e 25 de julho do ano que vem em dez capitais brasileiras, também deve gerar mais de 70 mil postos de trabalho diretos e indiretos e gerar R$ 4,5 bilhões em renda.

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