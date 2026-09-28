Grêmio debate crédito em Brasília e vive dilema sobre time titular em maratona de jogos

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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 20:36
Grêmio treinará em dois turnos para enfrentar o Remo/LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/JC
Nesta terça-feira (29), o Grêmio será representado por seu CEO, Alex Leitão, em uma reunião com clubes brasileiros interessados em acessar uma linha de crédito especial do governo federal. O encontro, em Brasília, contará com representantes das equipes e dos ministérios do Esporte, da Fazenda, do Planejamento e das Comunicações.
O objetivo é aprofundar as discussões sobre o projeto. A lógica defendida pelos dirigentes é substituir dívidas com juros elevados e prazos curtos por compromissos com vencimentos mais longos e menor custo financeiro. A iniciativa busca aliviar a grave crise enfrentada pela maioria das instituições esportivas e é considerada essencial para "salvar a indústria do futebol brasileiro", sobretudo após o impacto da Medida Provisória que proibiu as plataformas de apostas na última sexta-feira.
Em preparação para o duelo contra o Remo, marcado para o dia 7 de novembro, o elenco tricolor se reapresentou na tarde de segunda-feira (28). Os treinamentos de terça-feira (29) e quinta-feira (1º) serão realizados em dois turnos no CT Luiz Carvalho. Nos demais dias, os trabalhos ocorrerão em turno único. Diferentemente do habitual, a delegação viajará com dois dias de antecedência para o confronto.
Com a definição das datas das semifinais, o Grêmio terá a partida contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, entre os jogos da Copa do Brasil. Na luta contra o descenso, atuar com força máxima deixa o clube mais perto de pontuar contra o líder do Campeonato Brasileiro.
Porém, a premiação do torneio mata-mata representa um acréscimo importante para as contas do clube, e a escalação dos titulares na copa também aproxima o Tricolor de preencher os cofres e alcançar o topo do futebol brasileiro.