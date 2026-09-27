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Publicada em 27 de Setembro de 2026 às 19:39

Renato Portaluppi ganha tempo para preparar o Grêmio contra o Remo

Kannemann retornou aos trabalhos após período com desconfortos

Kannemann retornou aos trabalhos após período com desconfortos

Lucas Uebel/Grêmio Fbpa/JC
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Joaquim Porto
Joaquim Porto
Após quase duas semanas do anúncio da volta do técnico Renato Portaluppi, o Grêmio encerrou as atividades desta semana no sábado (26). Neste domingo (27), o elenco recebeu folga. O próximo compromisso do Tricolor é diante do Remo, fora de casa, na quarta-feira, dia 7, com isso, Portaluppi ainda tem uma semana e meia para preparar seu time em busca de uma retomada para sair da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

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