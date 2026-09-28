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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 14:30

Maracanã inicia processo para troca do gramado após críticas e jogo da NFL

Gramado do Maracnã passa por reparos após o Rio Game

Gramado do Maracnã passa por reparos após o Rio Game

MAURO PIMENTEL/AFP/JC
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Agências
O Maracanã iniciou, nesta segunda-feira (28), um processo para a troca do gramado. O procedimento acontece no dia seguinte ao jogo da NFL no estádio, e após muitas críticas ao piso ao longo dos últimos dias. A primeira etapa será a raspagem do campo para a retirada do gramado atual. Posteriormente, serão instalados os novos rolos de grama da Bermuda Celebration.

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