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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 16:38

Em 2025, Bets foram responsáveis por 34% das receitas comerciais dos clubes da Série A

Clubes e governo federal travam cabo de guerra em relação às Bets

Clubes e governo federal travam cabo de guerra em relação às Bets

ChatGPT/JC
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Juliano Tatsch
Juliano Tatsch Editor-assistente
O futebol brasileiro vive um momento de inflexão. Enquanto dentro de campo as equipes brigam por vitórias, títulos e por não serem rebaixadas, fora dele, nos gabinetes, os dirigentes se mobilizam contra uma medida que, ao que tudo indica, será tomada pelo governo federal: a proibição das Bets no Brasil.

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