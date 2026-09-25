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Publicada em 25 de Setembro de 2026 às 13:30

'Drop do Caff' de Mineirinho completa um ano e ganha documentário

Sandro Dias, o Mineirinho, realizou o sonho de muitos gaúchos ao 'dropar' o tradicional prédio no Centro da Capital

Sandro Dias, o Mineirinho, realizou o sonho de muitos gaúchos ao 'dropar' o tradicional prédio no Centro da Capital

PEDRO H. TESCH/AFP/JC
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Cássio Fonseca
Cássio Fonseca Repórter
O dia 25 de setembro marca um ano do quase inacreditável feito de Sandro Dias, o Mineirinho, que desceu a mega rampa montada no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), bateu recordes mundiais e realizou o sonho do imaginário coletivo gaúcho. A história atraiu todas as atenções em Porto Alegre no ano passado, não só nesta data, mas durante a montagem da estrutura e o mistério de quem assumiria esse risco.

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