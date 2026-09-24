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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 14:11

Uruguai e Equador perdem nas estreias dos técnicos Forlán e Gallardo

Estreias amargas das seleções sul-americanas sob novo comando técnico

Estreias amargas das seleções sul-americanas sob novo comando técnico

JUNG YEON/AFP/JC
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Agências
Uruguai e Equador começaram o ciclo rumo à Copa de 2030 com derrotas. Os uruguaios perderam para o Japão por 3 a 1, e os equatorianos foram dominados pela Coreia do Sul, que venceu por 3 a 0.
As partidas marcaram as estreias dos técnicos Diego Forlán (Uruguai) e Marcelo Gallardo (Equador). Eles assumiram os lugares de Marcelo Bielsa e Sebastián Beccacece, respectivamente, após a Copa do Mundo deste ano.

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