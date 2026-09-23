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Publicada em 23 de Setembro de 2026 às 21:15

Eduardo Baptista chega e já comanda primeiro treino no Inter

Novo treinador chega com contrato até o final do ano

Novo treinador chega com contrato até o final do ano

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Guilherme Negruni
Dois dias após a demissão de Paulo Pezzolano, o Inter anunciou o técnico que comandará o time nas próximas rodadas. Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Colorado apresenta 69% de chance de jogar a Série B. Para evitar este cenário, a direção escolheu Eduardo Baptista. E ele já comandou sua primeira atividade nesta quarta-feira (23).

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