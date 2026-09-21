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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 12:26

Federação Espanhola surpreende e renova com De la Fuente até 2032

Renovação com De La Fuente passa pela ideia de um projeto de sustentabilidade da seleção espanhola

Renovação com De La Fuente passa pela ideia de um projeto de sustentabilidade da seleção espanhola

AFP/Divulgação/JC
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Agências
O encanto com o técnico Luis de la Fuente é tão grande entre os espanhóis após a conquista da Copa do Mundo de 2026 que a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) resolveu modificar um acordo verbal de ampliação do vínculo até 2030. Nesta segunda-feira, a entidade surpreendeu e oficializou a renovação com o comandante até a Eurocopa de 2032.
"A diretoria da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), presidida por Rafael Louzán e reunida na Cidade do Futebol de Las Rozas, aprovou por unanimidade a renovação do contrato do técnico da seleção principal, Luis de la Fuente, que permanecerá vinculado à entidade até 2032", anunciou a RFEF. "A decisão ocorre após o sucesso da seleção espanhola na Copa do Mundo de 2026, na qual a Espanha conquistou o título mundial."
De La Fuente tinha vínculo assinado até a Eurocopa de 2028 apenas, mas a entidade queria tê-lo na Copa do Mundo de 2030 pelo fato de a Espanha ser uma das sedes ao lado de Portugal, Marrocos, Argentina, Uruguai e Paraguai.
Após tratativas bem-sucedidas e sob o lema de "estabilidade", veio o acerto por mais duas edições da principal competição de seleção da Europa, da qual o país também defende o título após 2 a 1 diante da Inglaterra na decisão em Berlim.
"Buscamos um projeto de estabilidade e confiança. É uma proposta baseada na confiança em Luis de la Fuente e no projeto esportivo que ele lidera, abrangendo um ciclo de vários anos e competições importantes", destacou Rafael Louzán. "Estamos falando do técnico mais vitorioso da história da seleção e, após quatorze anos em nossa casa, é algo que Luis de la Fuente merece: um longo futuro na RFEF", completou o presidente da entidade.
A RFEF fará uma cerimônia de oficialização do acordo na Cidade do Futebol, na qual De la Fuente dará uma entrevista acompanhado de diversos dirigentes do país. Antes, porém, o comandante dirige a seleção na largada da Liga das Nações, nesta longa Data Fifa de setembro e outubro, contra Inglaterra (sábado), Croácia (dia 29) e República Tcheca (3/10).

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