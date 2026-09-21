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Publicada em 21 de Setembro de 2026 às 09:20

Inter anuncia demissão de Paulo Pezzolano, 18º técnico a cair no Brasileirão

Em 46 partidas disputadas, o comandante somou 18 vitórias, 12 empates e 16 derrotas

Em 46 partidas disputadas, o comandante somou 18 vitórias, 12 empates e 16 derrotas

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Agências
O Inter anunciou, neste domingo (20), a demissão do técnico uruguaio Paulo Pezzolano. A decisão foi tomada pela diretoria gaúcha um dia após a derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no sábado, resultado que manteve o clube afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão. Pezzolano é o 18º treinador a deixar o cargo de um time da Série A na temporada.

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