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CapaEsportesVôlei

Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 18:38

Seleção masculina de vôlei bate Argentina e ganha vaga nos Jogos Olímpicos

Maior destaque do confronto foi o oposto Darlan, que marcou 23 pontos

Maior destaque do confronto foi o oposto Darlan, que marcou 23 pontos

Dhavid Normando/CBV/JC
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Agências
A seleção brasileira masculina de vôlei venceu a Argentina neste domingo (20), no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e assegurou a classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.
A partida da quinta rodada do Campeonato Sul-Americano da modalidade terminou em 3 sets a 0 (25/20, 25/23 e 25/20), resultado que garantiu o título do torneio e também uma vaga no Mundial de 2027, que será realizado na Polônia, em setembro.
No último Sul-Americano, em 2023, o Brasil amargou uma derrota para a seleção argentina, o que ampliou a rivalidade no confronto deste domingo. Desta vez, porém, a equipe brasileira dominou a partida e não deu chance para os adversários.

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