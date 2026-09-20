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Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 17:08

Na estreia de Renato, Weverton brilha e Grêmio arranca empate contra o Palmeiras

Defesas de Weverton garantem empate sem gols na Arena do Grêmio

Defesas de Weverton garantem empate sem gols na Arena do Grêmio

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA/JC
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Guilherme Negruni
Na manhã deste domingo (20), o Grêmio empatou sem gols com o Palmeiras, diante de sua torcida, na Arena. Em uma partida movimentada, a equipe tricolor conseguiu pontuar contra o vice-líder do Campeonato Brasileiro. O destaque do confronto foi o goleiro Weverton, que realizou ao menos quatro defesas difíceis que evitaram os gols do adversário paulista. A missão de evitar o rebaixamento ainda é complexa, mas a reestreia do técnico Renato Portaluppi, somada à pausa da data Fifa e ao ponto conquistado, deu sinais de que pode impulsionar a equipe para garantir a permanência na Série A em 2027.

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