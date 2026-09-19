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Publicada em 19 de Setembro de 2026 às 14:51

Flávia Saraiva leva medalha de ouro nas barras em etapa da Copa do Mundo

brasileira completou sem erros sua série na final, na tarde de sábado (19)

brasileira completou sem erros sua série na final, na tarde de sábado (19)

Yasuyoshi CHIBA/ AFP/ JC
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Agências
Flávia Saraiva conquistou a medalha de ouro nas barras assimétricas na etapa da Hungria da Copa do Mundo de ginástica artística, na cidade de Szombathely. A brasileira completou sem erros sua série na final, na tarde de sábado (19), com dificuldade 5,6 e execução 7,766.
O total de 13,366 deixou a carioca de 26 anos à frente da americana Tatum Drusch (13,300) e da eslovaca Barbora Kundrát (13,233), que completaram o pódio. A brasileira Lorrane Oliveira ficou em quarto lugar, com 13,166.
Flávia disputará mais duas finais no domingo (20): brigará por medalhas na trave e no solo. Também estarão em provas decisivas Rebeca Andrade (trave), Lorrane Oliveira (solo), Caio Souza (barras paralelas e barra fixa), Lucas Bittencourt (barras paralelas) e Arthur Nory (barra fixa).

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