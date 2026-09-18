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CapaEsportesCopa Do Mundo Feminina

Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 16:27

Voluntariado para Copa de 2027 atrai mais de 2 mil inscritos em Porto Alegre

Secretaria da Copa do Mundo Feminina, Débora Garcia, confirma que as inscrições seguem abertas até final de setembro

Secretaria da Copa do Mundo Feminina, Débora Garcia, confirma que as inscrições seguem abertas até final de setembro

Alessandra Xavier/ Especial/JC
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Alessandra Xavier
Alessandra Xavier
Porto Alegre deverá contar com cerca de 700 a 1000 voluntários durante a Copa do Mundo Feminina de 2027, que terá jogos disputados no Estádio Beira-Rio entre os dias 24 de junho e 25 de julho. Segundo a secretária extraordinária da Copa do Mundo Feminina 2027, Débora Garcia, atualmente mais de 2 mil pessoas já estão cadastradas para o programa. Entretanto, alerta que esta só é a estimativa da primeira etapa. Posteriormente, com as demais avaliações e entrevistas para compreender se os interessados preenchem os requisitos, o número tende a diminuir.

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