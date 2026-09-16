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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 17:55

Ancelotti convoca Martinelli, do Fluminense, para amistosos da seleção

Volante subsituí João Pedro, lesionado

Volante subsituí João Pedro, lesionado

Marina Garcia/Fluminense FC/JC
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Agências
O técnico Carlo Ancelotti fez uma alteração na lista de jogadores convocados para as partidas da seleção brasileira contra a Austrália e Índia. O atacante João Pedro, do Chelsea, lesionado, deu lugar ao volante Martinelli, do Fluminense.
Não foi informado o tipo de lesão sofrido por João Pedro. O jogador de 24 anos ficou fora do treinamento de seu time na última terça (15) e virou desfalque para a partida de sexta (18), contra o Brentford, pelo Campeonato Inglês.

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