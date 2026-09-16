Brasil vence Chile na estreia pelo Sul-Americano de vôlei masculino

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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 08:32
Brasil volta a quadra nesta quarta-feira (16), novamente às 20h (horário de Brasília), para encarar a BolíviaAgência Brasil/Divulgação/JC
A seleção masculina de vôlei estreou com triunfo no Campeonato Sul-Americano da modalidade, que classifica o campeão à Olimpíada de Los Angeles (Estados Unidos). Nesta terça-feira (15), os brasileiros venceram o Chile por 3 sets a 0, parciais de 25/23, 25/16 e 25/11, em uma hora e 20 minutos de partida.